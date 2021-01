Lipa – Catastrofe umanitaria per i migrati al gelo e temperature a -15°C (Di martedì 12 gennaio 2021) Nell’ex campo profughi al confine con la Croazia quasi mille persone sono abbandonate al gelo senza riscaldamento La situazione nel campo profughi di Lipa, in Bosnia, è al limite della sopravvivenza. Dopo l’incendio del 23 dicembre scorso che distrusse gran parte della struttura, rimangono pochi tendoni e una distesa di fango e ghiaccio. Fino a Leggi su periodicodaily (Di martedì 12 gennaio 2021) Nell’ex campo profughi al confine con la Croazia quasi mille persone sono abbandonate alsenza riscaldamento La situazione nel campo profughi di, in Bosnia, è al limite della sopravvivenza. Dopo l’incendio del 23 dicembre scorso che distrusse gran parte della struttura, rimangono pochi tendoni e una distesa di fango e ghiaccio. Fino a

Nell’ex campo profughi al confine con la Croazia quasi mille persone sono abbandonate al gelo senza riscaldamento La situazione nel campo profughi di Lipa, in Bosnia, è al limite della sopravvivenza.

I migranti abbandonati di Lipa. Catastrofe umanitaria nel cuore dell'Europa. Dopo l'incendio, di dicembre, al campo profughi in Bosnia, circa 900 persone sono rimaste senza più nulla. Molti sono malat ...

