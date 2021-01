La Vita In Diretta, attimi di tensione: interviene Alberto Matano (Di martedì 12 gennaio 2021) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. attimi di tensione a La Vita In Diretta: un’inviata del programma chiede aiuto ad Alberto Matano davanti alle telecamere. Cos’è successo? attimi di tensione a La Vita In Diretta con Alberto Matano che è dovuto necessariamente intervenire in maniera davvero molto forte: attimi di tensione per lui che non sapeva proprio come fare così come Leggi su youmovies (Di martedì 12 gennaio 2021) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies.dia LaIn: un’inviata del programma chiede aiuto addavanti alle telecamere. Cos’è successo?dia LaInconche è dovuto necessariamente intervenire in maniera davvero molto forte:diper lui che non sapeva proprio come fare così come

nn6corvonero : dalla settimana prossima non potrò più commentare le mie lezioni in diretta su twitter la mia vita non avrà più un… - zorzi_stan : RT @maparliamodiCC: Enock in diretta che fa i complimenti alla tata Ceci e Fra che dice “Ceci è giusta” AMO QUESTO CROSSOVER COME POCHE CO… - itsmc17 : RT @maparliamodiCC: Enock in diretta che fa i complimenti alla tata Ceci e Fra che dice “Ceci è giusta” AMO QUESTO CROSSOVER COME POCHE CO… - selinrauhl : RT @maparliamodiCC: Enock in diretta che fa i complimenti alla tata Ceci e Fra che dice “Ceci è giusta” AMO QUESTO CROSSOVER COME POCHE CO… - Chiara43061609 : @GrandeFratello Siete la vergogna! Far passare un messaggio del genere in diretta dove praticamente una madre dice… -