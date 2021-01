(Di martedì 12 gennaio 2021)Flynn ha parlato di, il biopic su, ammettendo di essersi sentitolo fu l'artista britannico nei primi anni di carriera.Flynn saràin, il biopic diretto da Gabriel Range. L'attore ha commentato le reazioni della gente al trailer del film, spesso talmente cariche d'odio da portarlo a sentirsilo fu l'artista britannico prima di inventare il suo alter ego Ziggy. Quello da poco conclusosi è stato un anno importante perFlynn, il quale ha ha preso parte a due opere di grande rilievoEmma e. Per quanto ...

cinemaniaco_fb : ?????????????? Johnny Fynn è David Bowie in Stardust: 'Io demonizzato come il Duca Bianco' -

Ultime Notizie dalla rete : Johnny Fynn

Movieplayer.it

Johnny Flynn ha parlato di Stardust, il biopic su David Bowie, ammettendo di essersi sentito demonizzato come lo fu l'artista britannico nei primi anni di carriera. Johnny Flynn sarà David Bowie in St ...Johnny Flynn diventa David Bowie per il nuovo film che racconta la storia della creazione dell'alter ego del Duca bianco, Ziggy Stardust, e della sua gloria ...