Intel Rocket Lake-S ufficiali | i9 migliore di un Ryzen 9 5900X?

Leggi su tuttotek

(Di martedì 12 gennaio 2021)zza le CPU di 11° Gen, ecco i processori desktop-S. Secondo la società di Santa Clara, meglio di unAl CES 2021 il colosso di Santa Claraha annunciato ufficialmente l’arrivo, entro la fine di questo trimestre, dei nuovi processori desktopCore di undicesima generazione. Stiamo parlando dei nuovi-S. Prodotti sempre a 14 nanometri, fino a 8 core e 16 thread, e architettura Cypress Cove. Dei processori che tanto si ispirano in termini di architettura al progetto Sunny Cove, ovvero ai chip Icemobile prodotti con un processo produttivo a 10 nanometri. Proprio in fase di presentazione,mostra dei grafici in cui ...