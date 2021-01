Grande Fratello Vip, la mamma di Dayane Mello: “Non sono mai stata una prostituta. Ti chiedo di lasciarmi vivere la mia vita” (Di martedì 12 gennaio 2021) Il Grande Fratello Vip come Carramba Che Sorpresa. Dopo 15 anni senza alcun contatto, Dayane Mello ha ricevuto nella casa più spiata d’Italia un videomessaggio della madre Ivone Dos Santos, residente in Brasile. È successo nel corso dell’ultima puntata: la ragazza aveva parlato in diverse occasioni di lei e a donna è voluta intervenire proprio per fare alcune precisazioni e chiarire la sua versione dei fatti. “sono rimasta incinta del mio primo figlio a 18 anni – ha detto la madre di Dayane Mello nel videomessaggio – poco dopo ho avuto Dayane. Ho vissuto delle difficoltà, ma non sono mai stata una prostituta. Il padre di Dayane venne a prenderla quando aveva 7 anni e non mi ha mai ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 12 gennaio 2021) IlVip come Carramba Che Sorpresa. Dopo 15 anni senza alcun contatto,ha ricevuto nella casa più spiata d’Italia un videomessaggio della madre Ivone Dos Santos, residente in Brasile. È successo nel corso dell’ultima puntata: la ragazza aveva parlato in diverse occasioni di lei e a donna è voluta intervenire proprio per fare alcune precisazioni e chiarire la sua versione dei fatti. “rimasta incinta del mio primo figlio a 18 anni – ha detto la madre dinel videomessaggio – poco dopo ho avuto. Ho vissuto delle difficoltà, ma nonmaiuna. Il padre divenne a prenderla quando aveva 7 anni e non mi ha mai ...

