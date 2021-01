Governo: Renzi, ‘invece di parlare con noi Conte ha scelto di andare in Parlamento’ (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Roma, 12 gen. (Adnkronos) – “Noi abbiamo avanzato delle richieste. Cosa ha fatto Conte? Ha scelto di non parlare con noi, ma ha scelto del tutto legittimamente di andare in Parlamento perché è convinto di avere il voto dei responsabili”. Lo dice Matteo Renzi a Cartabianca su rai3. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Roma, 12 gen. (Adnkronos) – “Noi abbiamo avanzato delle richieste. Cosa ha fatto? Hadi noncon noi, ma hadel tutto legittimamente diin Parlamento perché è convinto di avere il voto dei responsabili”. Lo dice Matteoa Cartabianca su rai3. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

