Governo: Renzi-Conte "grande freddo" e CdM di fuoco (Di martedì 12 gennaio 2021) (Teleborsa) – Una crisi nel bel mezzo della seconda ondata della pandemia: uno scenario tutt'altro che rassicurante che però potrebbe concretizzarsi nelle prossime ore. Il condizionale è d'obbligo visto che la partita – delicatissima – al momento è tutta dialettica con il leader di IV Matteo Renzi in pressing da giorni sul Presidente del Consiglio Conte che prova a resistere. Terreno dello scontro il CdM in programma stasera alle 21.30 per dare l'ok al Recovery Plan pronto a trasformarsi in una sorta di resa dei conti finale mentre nel pomeriggio i due "duellanti" si sono inviati messaggi neanche troppo sibillini. Prima è arrivata la controffensiva da Palazzo Chigi che ha fatto sapere che "se il leader di IV Matteo Renzi si assumerà la responsabilità di una crisi di Governo in piena pandemia, per il Presidente ...

