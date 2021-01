Gf Vip, Elisabetta Gregoraci torna da Dubai e va in studio. Scoppia la polemica: «E la quarantena?» (Di martedì 12 gennaio 2021) Elisabetta Gregoraci torna da Dubai e va al Grande Fratello Vip, Scoppia la polemica: «E la quarantena?». Durante la diretta di lunedì 11 gennaio, l’ex moglie di Flavio Briatore è rientrata nella casa dopo essere stata in vacanza per diversi giorni con il figlio Nathan Falco e l’ex marito. Elisabetta Gregoraci è una dei tanti Vip “scappati” dall’Italia per andare in vacanza a Dubai. L’ex signora Briatore, precisiamo, era a Dubai con il figlio e l’ex marito che negli Emirati Arabi ha degli interessi lavorativi. La polemica è Scoppiata durante il periodo di Natale – Capodanno a causa dei numerosi infuencer che hanno avuto la possibilità di partire, in un periodo in cui ... Leggi su newscronaca.myblog (Di martedì 12 gennaio 2021)dae va al Grande Fratello Vip,la: «E la?». Durante la diretta di lunedì 11 gennaio, l’ex moglie di Flavio Briatore è rientrata nella casa dopo essere stata in vacanza per diversi giorni con il figlio Nathan Falco e l’ex marito.è una dei tanti Vip “scappati” dall’Italia per andare in vacanza a. L’ex signora Briatore, precisiamo, era acon il figlio e l’ex marito che negli Emirati Arabi ha degli interessi lavorativi. Lata durante il periodo di Natale – Capodanno a causa dei numerosi infuencer che hanno avuto la possibilità di partire, in un periodo in cui ...

