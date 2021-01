Gazzetta: Gattuso dà la colpa ai media per nascondere gli errori nella gestione tecnica (Di martedì 12 gennaio 2021) La Gazzetta dello Sport si sofferma oggi sul momento di crisi del Napoli. Una crisi che è stata in qualche modo evitata grazie al gol di Bakayoko nel finale della sfida ad Udine, ma che resta lì in attesa, perché i problemi sono visibili e difficili da nascondere. Gattuso a fine gara ha dato la colpa ai giovani calciatori della squadra che “smanettano troppo sui cellulari e danno ascolto alle stupidate di radio e siti” Di certo, la discontinuità nei risultati non può essere attribuita al lavoro dei media. Sarebbe troppo banale se si volesse aggrappare alle critiche per mascherare gli errori commessi e che si commettono nella gestione tecnica L’impressione della Gazzetta è che invece il Napoli si perda nell’ammirare la ... Leggi su ilnapolista (Di martedì 12 gennaio 2021) Ladello Sport si sofferma oggi sul momento di crisi del Napoli. Una crisi che è stata in qualche modo evitata grazie al gol di Bakayoko nel finale della sfida ad Udine, ma che resta lì in attesa, perché i problemi sono visibili e difficili daa fine gara ha dato laai giovani calciatori della squadra che “smanettano troppo sui cellulari e danno ascolto alle stupidate di radio e siti” Di certo, la discontinuità nei risultati non può essere attribuita al lavoro dei. Sarebbe troppo banale se si volesse aggrappare alle critiche per mascherare glicommessi e che si commettonoL’impressione dellaè che invece il Napoli si perda nell’ammirare la ...

