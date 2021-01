Covid: a Bergamo 26 positivi, in Lombardia 1.146 casi e 54 decessi (Di martedì 12 gennaio 2021) Sono 26 i nuovi positivi al Covid-19 in provincia di Bergamo, 1.146 in Lombardia a fronte di 15.964 tamponi effettuati (7,1%). I guariti/dimessi sono 1.184, i decessi 54 secondo il bollettino diffuso martedì 12 gennaio. I dati della giornata: – i tamponi effettuati: 15.964 totale complessivo: 5.077.338 – i nuovi casi positivi: 1.146 (di cui 61 ‘debolmente positivi’) – i guariti/dimessi totale complessivo: 423.074 (+1.184), di cui 3.586 dimessi e 419.488 guariti – in terapia intensiva: 466 (+4) – i ricoverati non in terapia intensiva: 3.641 (+119) – i decessi, totale complessivo: 25.903 (+54) I nuovi casi per provincia: Milano: 355 di cui 135 a Milano città;Bergamo: 26; Brescia: 135; Como: 54; Cremona: ... Leggi su bergamonews (Di martedì 12 gennaio 2021) Sono 26 i nuovial-19 in provincia di, 1.146 ina fronte di 15.964 tamponi effettuati (7,1%). I guariti/dimessi sono 1.184, i54 secondo il bollettino diffuso martedì 12 gennaio. I dati della giornata: – i tamponi effettuati: 15.964 totale complessivo: 5.077.338 – i nuovi: 1.146 (di cui 61 ‘debolmente’) – i guariti/dimessi totale complessivo: 423.074 (+1.184), di cui 3.586 dimessi e 419.488 guariti – in terapia intensiva: 466 (+4) – i ricoverati non in terapia intensiva: 3.641 (+119) – i, totale complessivo: 25.903 (+54) I nuoviper provincia: Milano: 355 di cui 135 a Milano città;: 26; Brescia: 135; Como: 54; Cremona: ...

