Coronavirus: Camera respinge pregiudiziali su Dl Natale (Di martedì 12 gennaio 2021) Roma, 12 gen (Adnkronos) - Con 209 voti favorevoli e 262 contrari la Camera ha respinto le questioni pregiudiziali di costituzionalità sul Dl Natale presentate dalle opposizioni. Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 12 gennaio 2021) Roma, 12 gen (Adnkronos) - Con 209 voti favorevoli e 262 contrari laha respinto le questionidi costituzionalità sul Dlpresentate dalle opposizioni.

TV7Benevento : Coronavirus: Camera respinge pregiudiziali su Dl Natale... - cclatwe : @tambojosef Tenerezza peppino ?? - EBamusement : @DIOGENECINICO @GESTORE_AWP @cassiani69 @LMusicco @bizzarri1974 @StampaTorino @torinotoday @PPBaretta @Sapar_info… - CCIAA_PI : ?? @regionetoscana: in #zonagialla In vigore da 11 gennaio fino a 15 gennaio 2021 compreso, quando cesserà effetto… - DarioPanzac89 : RT @Montecitorio: Per far fronte all'emergenza #COVID19 sono state adottate misure straordinarie di natura fiscale e finanziaria per preven… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Camera Dl Intercettazioni, pochi deputati alla Camera. Opposizioni: “La priorità è il Coronavirus” Il Fatto Quotidiano Coronavirus: Camera respinge pregiudiziali su Dl Natale

Roma, 12 gen (Adnkronos) - Con 209 voti favorevoli e 262 contrari la Camera ha respinto le questioni pregiudiziali di costituzionalità sul Dl Natale presentate dalle opposizioni.

Coronavirus, scende il numero dei nuovi casi in Campania e il rapporto positivi/tamponi

Sono 662 i nuovi casi di positività al Covid-19 registrati in Campania nelle ultime 24 ore, a fronte di 8747 tamponi analizzati (rapporto positivi/tamponi al 7,56%). Questo è quanto emerge dai dati de ...

Roma, 12 gen (Adnkronos) - Con 209 voti favorevoli e 262 contrari la Camera ha respinto le questioni pregiudiziali di costituzionalità sul Dl Natale presentate dalle opposizioni.Sono 662 i nuovi casi di positività al Covid-19 registrati in Campania nelle ultime 24 ore, a fronte di 8747 tamponi analizzati (rapporto positivi/tamponi al 7,56%). Questo è quanto emerge dai dati de ...