Come pulire il divano in pelle: rimedi semplici e veloci! (Di martedì 12 gennaio 2021) Il vostro divano in pelle necessita di essere pulito? Ecco qualche consiglio che vi potrà essere di aiuto e vi permetterà di non rovinarlo. Cosa utilizzare Per detergere al meglio un divano in pelle, occorre prestare attenzione alla scelta del panno da utilizzare, perché non dovrà essere troppo ruvido. Potete ricorrere ad un classico panno in microfibra oppure potrete optare per una pelle di daino. Viene consigliato di evitare l’utilizzo di prodotti troppo potenti, perché rischierebbero di rovinare irreparabilmente il vostro divano, ma di optare per bagnare leggermente il panno con un po’ di acqua tiepida. A seconda del tipo di colore di cui è fatto il vostro divano, occorrerà detergere il vostro divano con un rimedio ... Leggi su pianetadonne.blog (Di martedì 12 gennaio 2021) Il vostroinnecessita di essere pulito? Ecco qualche consiglio che vi potrà essere di aiuto e vi permetterà di non rovinarlo. Cosa utilizzare Per detergere al meglio unin, occorre prestare attenzione alla scelta del panno da utilizzare, perché non dovrà essere troppo ruvido. Potete ricorrere ad un classico panno in microfibra oppure potrete optare per unadi daino. Viene consigliato di evitare l’utilizzo di prodotti troppo potenti, perché rischierebbero di rovinare irreparabilmente il vostro, ma di optare per bagnare leggermente il panno con un po’ di acqua tiepida. A seconda del tipo di colore di cui è fatto il vostro, occorrerà detergere il vostrocon uno ...

