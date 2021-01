Cashback di Natale: quando arrivano i rimborsi? (Di martedì 12 gennaio 2021) La fase sperimentale del Cashback di Natale oggi fa un bilancio. Oltre 222 milioni di rimborsi sono previsti per 3,2 milioni di persone che hanno utilizzato il programma di rimborso statale dei pagamenti elettronici. Previsto un importo medio di 69 euro a testa. Cashback: rimborsi di Natale quanto arriveranno? I rimborsi dovrebbero essere erogati entro la fine di febbraio come conferma la Consap, l’ente che si occupa dei rimborsi. L’importo previsto è specificato all’interno dell’app IO, si può controllare dall’applicazione stessa. Dal 1° gennaio è iniziata la vera e propria fase del Cashback che durerà fino al 30 giugno 2022. Dal 1 gennaio al 30 giugno bisognerà effettuare almeno 50 transazioni per poter ricevere un rimborso ... Leggi su quotidianpost (Di martedì 12 gennaio 2021) La fase sperimentale deldioggi fa un bilancio. Oltre 222 milioni disono previsti per 3,2 milioni di persone che hanno utilizzato il programma di rimborso statale dei pagamenti elettronici. Previsto un importo medio di 69 euro a testa.diquanto arriveranno? Idovrebbero essere erogati entro la fine di febbraio come conferma la Consap, l’ente che si occupa dei. L’importo previsto è specificato all’interno dell’app IO, si può controllare dall’applicazione stessa. Dal 1° gennaio è iniziata la vera e propria fase delche durerà fino al 30 giugno 2022. Dal 1 gennaio al 30 giugno bisognerà effettuare almeno 50 transazioni per poter ricevere un rimborso ...

fattoquotidiano : Cashback Natale, oltre 5,8 milioni di iscritti e rimborsi per 222 milioni. “Successo oltre le previsioni per l’ince… - QuotidianPost : Cashback di Natale: quando arrivano i rimborsi? - infoiteconomia : Cashback di Natale, ecco quando verranno erogati i rimborsi - infoiteconomia : Cashback Natale, ecco quando arrivano i rimborsi - zazoomblog : Cashback di Natale rimborsi per 32 milioni di persone: ecco quando saranno erogati - #Cashback #Natale #rimborsi… -