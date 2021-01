Cabiate Tragedia in via Dante Alighieri | bimba di due anni e mezzo muore travolta da una stufetta

Leggi su laprimapagina

(Di martedì 12 gennaio 2021) Drammatico incidente domestico in un’abitazione in via(Como). Unadi dueè morta mentre stava giocando in casa. La piccola è statada unache le è caduta sulla testa, schiacciandola e causandole ferite gravissime che non le hanno lasciato scampo. La bambina si trovava in casa con il compagno della mamma. Stava giocando quando è rimasta schiacciata dalla stufa, che le ha causato un gravissimo trauma cranico. Le condizioni della bambina sono precipitate rapidamente. I primi soccorritori intervenuti hanno chiesto l’invio dell’elicottero del 118 e la piccola, in arresto cardiocircolatorio è stata portata d’urgenza all’ospedale di Bergamo, dove è morta poco dopo il ricovero. A ...