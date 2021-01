Bambina morta, grave incidente domestico per una piccola di 2 anni (Di martedì 12 gennaio 2021) C’è una Bambina morta in seguito ad una disgrazia avvenuta tra le mura di casa. Accade tutto di colpo mentre lei rimane incustodita. A Cabiate, località di piccole dimensioni situata nella provincia di Como, è avvenuta una tragedia che riguarda una Bambina morta. Il tutto è accaduto a casa, dove la piccola, di due anni L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di martedì 12 gennaio 2021) C’è unain seguito ad una disgrazia avvenuta tra le mura di casa. Accade tutto di colpo mentre lei rimane incustodita. A Cabiate, località di piccole dimensioni situata nella provincia di Como, è avvenuta una tragedia che riguarda una. Il tutto è accaduto a casa, dove la, di dueL'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

Leone0878 : RT @mattinodinapoli: Bergamo, bambina di due anni morta schiacciata da una stufa mentre giocava in casa - mattinodinapoli : Bergamo, bambina di due anni morta schiacciata da una stufa mentre giocava in casa - leggoit : Bambina di due anni morta schiacciata da una stufa mentre giocava in casa - chiamatemiival : RT @hvlyjess: CIAO SONO TERESA FIDALGO E OGGI FACCIO 27 ANNI DI MORTE… SE NON INVII QUESTO MESSAGGIO A 20 PERSONE DORMIRÒ CON TE PER SEMPRE… - hvlyjess : CIAO SONO TERESA FIDALGO E OGGI FACCIO 27 ANNI DI MORTE… SE NON INVII QUESTO MESSAGGIO A 20 PERSONE DORMIRÒ CON TE… -