A chi farebbe più comodo il Papu Gomez? Le tre ipotesi per gennaio

Il futuro del Papu Gomez sembrerebbe esser ormai lontano dall'Atalanta. Il fantasista argentino piace a Juventus, Inter e Fiorentina. Quale sarà il suo destino? L'Atalanta dovrà ragionare attentamente sul futuro del Papu Gomez in vista di gennaio. 10 milioni la richiesta di Percassi, cifra che starebbe spaventando totalmente le pretendenti. Gomez piace parecchio all'Inter, ma Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Brescia, 13 gennaio 2021 - Al di là di quello che sembra far capire la temperatura esterna, assai rigida, sono giorni più che caldi in casa del Brescia. In effetti, mentre la squadra prosegue il ritir ...

Sondaggi politici, chi sale e chi scende con la crisi di governo

Mai come in queste ore le rilevazioni dei sondaggi politici sono tornate d’attualità. La maggioranza scricchiola, visto che Italia Viva è ...

