Verso la Luna e oltre | il 2021 dello Spazio

ROMA – La Luna è la protagonista dell'anno appena iniziato. Il programma Artemis della Nasa, cui partecipano le agenzie spaziali di tutto il mondo, scalda i motori e si prepara alla prima, attesissima tappa dedicata al ritorno sul nostro satellite. La sonda Orion nel 2021, probabilmente in autunno o in inverno, partirà dal Kennedy Space Center, in Florida, per dedicarsi a un fly-by, cioè un incontro ravvicinato, in cui si spingerà anche oltre la Luna. In pratica, dopo la partenza a bordo del super lanciatore Space Launch System, entrerà nell'orbita bassa della Terra prima che lo stadio superiore del razzo si distacchi per guadagnare l'orbita cislunare. A quel punto sarà il momento dell'incontro ravvicinato, poi Orion userà la gravità lunare per guadagnare velocità e spingersi 70mila chilometri oltre il nostro satellite. La distanza dalla Terra sarà di circa mezzo milione di chilometri. Sulla via del ritorno, Orion farà un altro fly-by e poi farà rotta verso il nostro pianeta, per tuffarsi nel Pacifico. L'intero viaggio spaziale durerà una ventina di giorni. Dopo questa prima avventura, sarà la volta della partenza del primo equipaggio di astronauti della missione Artemis. Il ritorno dell'uomo e l'arrivo della prima donna sulla Luna è previsto per il 2024 . La Nasa ha già annunciato la rosa da cui formare la squadra, mentre fanno sapere dall'Agenzia spaziale europea (Esa) che nel 2021 partirà la campagna di reclutamento per gli astronauti del Vecchio Continente. Gli astronauti italiani attualmente in attività sono quattro: Samantha Cristoforetti, Paolo Nespoli, Luca Parmitano e Roberto Vittori.

