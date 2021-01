‘Uomini e Donne’ | l’opinione di Chia sulla puntata dell’11 01 21

Leggi su isaechia

(Di lunedì 11 gennaio 2021) Ma baaasta, ma baaaaasta! Ma io non ci voglio credere che ci siamo dovuti puppare ANCORA una(quasi) intera su Ida Platano e Riccardo Guarnieri, come se le altre ventordicimila passate a vederli litigare sul NULLA per INTERE EDIZIONI di Uomini e Donne (a cui si va ad aggiungere la memorabile partecipazione a Temptation Island) non ci avessero già sfracassato i maroni a sufficienza! Mai visto due persone più clamorosamente incompatibili di Ida e Riccardo in quello studio (roba che persino Gemma Galgani e Sirius a confronto diventano la ship del secolo, per dire…), e lo vado ripetendo da ANNI. Maria De Filippi solo oggi è arrivata a pensare che “non c’entrate poi molto“, ma onestamente io tra questi due non ho MAI trovato affinità manco per poter essere semplici conoscenti, figuriamoci per costruire una famiglia insieme. Ma come fa Gianni Sperti a dire che ...