Ultime Notizie Roma del 11-01-2021 ore 18:10 (Di lunedì 11 gennaio 2021) Romadailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione in studio a Giuliano Ferrigno un’apertura parliamo di scuola Oggi commento della ministra dell’Istruzione Lucia Azzolina nelle regioni a fascia gialla a tutte aperto tranne gli istituti superiori e questo creerà profonde cicatrici perché i ragazzi hanno bisogno di sfogare la loro specialità Sono molto preoccupata Aggiungi Azzurrina oggi la didattica a distanza non può funzionare c’è un blackout della socialità i ragazzi sono arrabbiati disorientati e sono preoccupata per il deflagrare della dispersione scolastica Intanto oggi il turno in cassetta 300.000 alunni delle superiori in Toscana Abruzzo e Valle d’Aosta Ma gli studenti non ci stanno in dicono scioperi flash mob in tutto il paese fuori istituti per chiedere la riapertura delle scuole la politica e Matteo Renzi devono aver fatto bene i conti dei numeri Conte ... Leggi su romadailynews (Di lunedì 11 gennaio 2021)dailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione in studio a Giuliano Ferrigno un’apertura parliamo di scuola Oggi commento della ministra dell’Istruzione Lucia Azzolina nelle regioni a fascia gialla a tutte aperto tranne gli istituti superiori e questo creerà profonde cicatrici perché i ragazzi hanno bisogno di sfogare la loro specialità Sono molto preoccupata Aggiungi Azzurrina oggi la didattica a distanza non può funzionare c’è un blackout della socialità i ragazzi sono arrabbiati disorientati e sono preoccupata per il deflagrare della dispersione scolastica Intanto oggi il turno in cassetta 300.000 alunni delle superiori in Toscana Abruzzo e Valle d’Aosta Ma gli studenti non ci stanno in dicono scioperi flash mob in tutto il paese fuori istituti per chiedere la riapertura delle scuole la politica e Matteo Renzi devono aver fatto bene i conti dei numeri Conte ...

