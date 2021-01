Spezia-Sampdoria 11 gennaio ore 20 | 45 | formazioni | quote | pronostici

(Di lunedì 11 gennaio 2021) Derby ligure trae i blucerchiati ci arrivano dopo il prestigioso 2-1 sull’Inter firmato da due ex nerazzurri come Candreva e Keità che ha permesso agli uomini di Ranieri di rimanere in scia al Benevento a centro classifica. Ancora più sorprendente è stato l’analogo successo della squadra di Italiano sul campo del InfoBetting: Scommesse Sportive e

Eurosport_IT : ?Lecce ?Roma ??SPAL ?Lazio ?Juve ??Napoli ?Parma ?Bologna ?Sassuolo ?Atalanta ?Samp ?Cagliari ?Bologna ?Crotone ?Sp… - Daniele20052013 : Spezia, i convocati per la Sampdoria: assente l’ex Saponara - clubdoria46 : #Sampdoria: occhi su M'Bala #Nzola #Spezia #Samp - infoitsport : Spezia Sampdoria si deciderà dagli undici metri? La statistica del match - infoitsport : Le probabili formazioni di Spezia-Sampdoria: Keita titolare, Italiano cambia rispetto a Napoli -

Ultime Notizie dalla rete : Spezia Sampdoria

Se la Sampdoria si può dire avversaria inedita in campionato, non così si può dire per le sue progenitrici, con le quali, in casa, la tradizione è largamente favorevole. Andrea Doria e Sampierdarenese ...Corsa per diventare campione d'inverno: il Milan deve conquistare 3 punti in due partite per raggiungere l'obiettivo. La situazione.