Serie B: Chievo-Cittadella verrà recuperata il 27 gennaio (Di lunedì 11 gennaio 2021) La gara Chievo-Cittadella, valida per la quindicesima giornata d’andata della Serie B, sarà recuperata mercoledì 27 gennaio alle ore 19. Lo ha ufficializzato la Lega di Serie B. La gara era inizialmente in programma il 27 dicembre scorso ed era stata rinviata accogliendo l’istanza presentata dal Cittadella, per questioni legate alle positività da Covid-19. SportFace. Leggi su sportface (Di lunedì 11 gennaio 2021) La gara, valida per la quindicesima giornata d’andata dellaB, saràmercoledì 27alle ore 19. Lo ha ufficializzato la Lega diB. La gara era inizialmente in programma il 27 dicembre scorso ed era stata rinviata accogliendo l’istanza presentata dal, per questioni legate alle positività da Covid-19. SportFace.

Ultime Notizie dalla rete : Serie Chievo Serie B. Mercato Chievo Verona Tuttocampo Verso Reggina-Lecce, Sticchi Damiani: "E' il campionato più duro degli ultimi dieci anni"

Il presidente del Lecce, Sticchi Damiani, ha parlato a Il Quotidiano di Puglia e ha detto la sua sul campionato di serie B in corso: "Questo è il campionato più duro degli ...

Serie B, date dei recuperi: Chievo con due gare in meno

La classifica della serie B è decisamente parziale stante le gare da recuperare, rinviate per i casi Covid nei vari team. Il Chievo deve recuperare ben due gare, che sono state ...

