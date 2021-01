Sci alpino, startlist slalom Flachau. Programma, orari, tv, pettorali di partenza (Di lunedì 11 gennaio 2021) E’ tutto pronto per la brevissima tappa della Coppa del Mondo di sci alpino che si terrà a Flachau, in Austria: domani, martedì 12 gennaio, lo slalom speciale femminile scatterà alle ore 18.00. mentre la seconda manche con l’inversione delle migliori trenta partirà alle ore 20.45. Tutte le gare della Coppa del Mondo di sci alpino saranno trasmesse in diretta tv in chiaro su RaiSport+HD ed in abbonamento su Eurosport 1, mentre la diretta streaming sarà fruibile gratuitamente su RaiPlay ed in abbonamento su Eurosport Player, infine OA Sport vi offrirà la diretta live testuale di tutte le gare in Programma. Ricordiamo poi che Eurosport è visibile anche su DAZN. Programma COPPA DEL MONDO FEMMINILE SCI alpino Flachau Martedì 12 gennaio 18.00 ... Leggi su oasport (Di lunedì 11 gennaio 2021) E’ tutto pronto per la brevissima tappa della Coppa del Mondo di sciche si terrà a, in Austria: domani, martedì 12 gennaio, lospeciale femminile scatterà alle ore 18.00. mentre la seconda manche con l’inversione delle migliori trenta partirà alle ore 20.45. Tutte le gare della Coppa del Mondo di scisaranno trasmesse in diretta tv in chiaro su RaiSport+HD ed in abbonamento su Eurosport 1, mentre la diretta streaming sarà fruibile gratuitamente su RaiPlay ed in abbonamento su Eurosport Player, infine OA Sport vi offrirà la diretta live testuale di tutte le gare in. Ricordiamo poi che Eurosport è visibile anche su DAZN.COPPA DEL MONDO FEMMINILE SCIMartedì 12 gennaio 18.00 ...

