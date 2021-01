Sampdoria, Osti: «Quagliarella resta? Ha un patto con Ferrero» (Di lunedì 11 gennaio 2021) Carlo Osti parla della situazione relativa a Fabio Quagliarella prima della gara contro lo Spezia: ecco le parole del ds della Sampdoria Carlo Osti, direttore sportivo della Sampdoria, ha parlato ai microfoni di Sky Sport prima della gara con lo Spezia. Quagliarella – «Penso che sia un giocatore di cui non dobbiamo nemmeno parlare per quello che ha fatto negli ultimi anni. Ho sempre detto, devo anche dire che è una cosa mia, che Quagliarella illumina la Sampdoria come la Lanterna illumina Genova. Non penso a un futuro lontano dalla Sampdoria». RINNOVO Quagliarella – «Ha un patto con il presidente Ferrero». TORREGROSSA – «Penso che lui sia un ottimo giocatore, l’avevamo inseguito ... Leggi su calcionews24 (Di lunedì 11 gennaio 2021) Carloparla della situazione relativa a Fabioprima della gara contro lo Spezia: ecco le parole del ds dellaCarlo, direttore sportivo della, ha parlato ai microfoni di Sky Sport prima della gara con lo Spezia.– «Penso che sia un giocatore di cui non dobbiamo nemmeno parlare per quello che ha fatto negli ultimi anni. Ho sempre detto, devo anche dire che è una cosa mia, cheillumina lacome la Lanterna illumina Genova. Non penso a un futuro lontano dalla». RINNOVO– «Ha uncon il presidente». TORREGROSSA – «Penso che lui sia un ottimo giocatore, l’avevamo inseguito ...

