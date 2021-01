Regionali Calabria, Tansi: “Al Pd non interessa vincere ma piazzare i soliti” (Di lunedì 11 gennaio 2021) REGGIO CALABRIA – “Al tavolo delle trattative il Pd ha mostrato i suoi soliti limiti: la mancanza totale di una volontà di cambiamento. Al Pd non interessa vincere le elezioni, ma piazzare i suoi consiglieri regionali, sempre gli stessi. Qualcuno anche da qualche lustro”. Così alla Dire il candidato a governatore della Calabria Carlo Tansi sostenuto dalle civiche Tesoro Calabria, Calabria libera e Calabria pulita. “Non credo proprio che io possa rappresentare un candidato ben visto dal Pd. Io – aggiunge – sono per rompere gli schemi e gli equilibri di cui ha sempre beneficiato il Pd, così come il centrodestra”. Leggi su dire (Di lunedì 11 gennaio 2021) REGGIO CALABRIA – “Al tavolo delle trattative il Pd ha mostrato i suoi soliti limiti: la mancanza totale di una volontà di cambiamento. Al Pd non interessa vincere le elezioni, ma piazzare i suoi consiglieri regionali, sempre gli stessi. Qualcuno anche da qualche lustro”. Così alla Dire il candidato a governatore della Calabria Carlo Tansi sostenuto dalle civiche Tesoro Calabria, Calabria libera e Calabria pulita. “Non credo proprio che io possa rappresentare un candidato ben visto dal Pd. Io – aggiunge – sono per rompere gli schemi e gli equilibri di cui ha sempre beneficiato il Pd, così come il centrodestra”.

