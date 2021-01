Ranieri | “Brutta partita | lo Spezia ha meritato Complimenti a loro”

Leggi su alfredopedulla

(Di martedì 12 gennaio 2021) Intervistato da Sky, il tecnico della Sampdoria, Claudio, commenta con sincerità la sconfitta contro lomaturata in serata. Queste le sue parole: “, loha. Ci siamo smarriti dopo ilsecondo gol e non siamo riusciti a raddrizzare la. Volevamo fare una grande, mahanno avuto più determinazione di. Hanno vinto tutti i duelli,hanno vinto meritatamente”. Sul mercato: “Io sono imbarazzo quando perdo non quando mi comprano i giocatori. Quagliarella? Per me è un gran giocatore, ma ci sono partite che non sono nelle corde del nostro capitano”. L’arrivo di Sy? “Un ragazzo di prospettiva, un giocatore che può far ...