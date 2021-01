Nuovo Dpcm, Zaia: “Chiediamo dati uniformi, Iss decide colorazione e poi si polemizza” (Di lunedì 11 gennaio 2021) Nell’incontro col Governo “si è parlato delle classificazioni e tutti i miei colleghi condividono che serve una voce univoca sulle misure. Non possiamo ritrovarci che l’Iss decide la colorazione in virtù di una serie di valutazioni e l’istante dopo ci sia un dibattito su tutto“. Lo ha dichiarato il presidente della Regione Veneto, Luca Zaia, durante il consueto punto stampa. “Noi dobbiamo avere una fonte scientifica, con i colleghi delle Regioni abbiamo chiesto che i dati siano uniformi – ha aggiunto il governatore -. Abbiamo concordato sul fatto che l’incidenza dei positivi è un fatto scientifico, ma funziona se tutte le Regioni fanno tamponi nella stessa percentuale sulla popolazione. Non si può paragonare chi come noi ne fa 60mila al giorno con chi ne fa 400“. SportFace. Leggi su sportface (Di lunedì 11 gennaio 2021) Nell’incontro col Governo “si è parlato delle classificazioni e tutti i miei colleghi condividono che serve una voce univoca sulle misure. Non possiamo ritrovarci che l’Isslain virtù di una serie di valutazioni e l’istante dopo ci sia un dibattito su tutto“. Lo ha dichiarato il presidente della Regione Veneto, Luca, durante il consueto punto stampa. “Noi dobbiamo avere una fonte scientifica, con i colleghi delle Regioni abbiamo chiesto che isiano– ha aggiunto il governatore -. Abbiamo concordato sul fatto che l’incidenza dei positivi è un fatto scientifico, ma funziona se tutte le Regioni fanno tamponi nella stessa percentuale sulla popolazione. Non si può paragonare chi come noi ne fa 60mila al giorno con chi ne fa 400“. SportFace.

rtl1025 : ?? Al termine della riunione con i capi delegazione per l'elaborazione di un nuovo #Dpcm, il premier #Conte conferma… - matteograndi : E dopo aver abolito la movida, adesso con il nuovo DPCM faremo una stretta sulla movida immaginaria. Ché non si sa mai. - MediasetTgcom24 : Covid: Conte riunisce alle 17 capi delegazione per nuovo Dpcm - Francesco2370 : RT @IlBomma: Quando leggo sui giornali articoli del tipo 'Nuovo DPCM: linea dura contro la movida'. Di quale movida parlano? Del viavai ne… - SoniaLaVera : RT @Pgreco_: Col nuovo DPCM i bar e i ristoranti non potranno più fare asporto dopo le 18.00. Sì perché sennò rischiano di salvarsi, invece… -