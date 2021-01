Nuovo Dpcm 16 gennaio 2021, in arrivo altra stretta/ Sistema colori: Rt non basta più (Di lunedì 11 gennaio 2021) Con Nuovo Dpcm 16 gennaio 2021 governo lancia "stretta dei 100 giorni". Confermato Sistema a colori, ma indice Rt non basta più: le restrizioni confermate e le altre in arrivo Leggi su ilsussidiario (Di lunedì 11 gennaio 2021) Con16governo lancia "dei 100 giorni". Confermato, ma indice Rt nonpiù: le restrizioni confermate e le altre in

rtl1025 : ?? Al termine della riunione con i capi delegazione per l'elaborazione di un nuovo #Dpcm, il premier #Conte conferma… - MediasetTgcom24 : Covid: Conte riunisce alle 17 capi delegazione per nuovo Dpcm - ricpuglisi : Secondo il solito retroscena di Guerzoni e Sarzanini il CTS ha in mente di cambiare ANCORA UNA VOLTA i criteri che… - infoitinterno : Lo stato d'emergenza fino ad aprile, il nuovo Dpcm e il no al lockdown delle Regioni che rischiano la zona rossa - MianiAttilio : NUOVO DPCM,SPOSTAMENTI E ZONA BIANCA Misure in arrivo -