"Niente spostamenti tra regioni". Dpcm del 16 gennaio: ancora restrizioni, ma teatri aperti (Di lunedì 11 gennaio 2021) Nuovo Dpcm in arrivo con rinnovate regole e restrizioni, misure per spostamenti tra regioni, zona arancione, zona bianca e orari e divieti per i bar. Dopo l'incontro di ieri tra il premier Giuseppe Conte e i capi delegazione di maggioranza, è fissato per oggi il confronto con le regioni sul provvedimento atteso per il prossimo 16 gennaio. Secondo quanto spiegato da fonti di governo, il nuovo Dpcm "si accompagnerà a nuovi ristori", mentre verrà prorogata la 'norma Bonafede' sul divieto di spostamento tra regioni anche nelle zone gialle. Premier e delegazioni hanno quindi discusso anche dell'ipotesi di un passaggio in zona arancione per le regioni anche in presenza di un Rt basso se il rischio contagi così come indicato dai 21 parametri ...

Tra giovedì e venerdì il governo varerà il nuovo dpcm che entrerà in vigore il 16 gennaio all'inegna del rigore: si va verso una stretta sulla movida, la conferma del divieto di spostamenti tra region ...

Parametri da zona rossa: Bonaccini frena sulle nuove regole

"Quel limite non l’ha chiesto nessuna regione e, se volete la mia impressione, non entrerà fra quelli utilizzati per decidere la colorazione delle Regioni". Il presidente della regione Emilia-Romagna ...

Tra giovedì e venerdì il governo varerà il nuovo dpcm che entrerà in vigore il 16 gennaio all'inegna del rigore: si va verso una stretta sulla movida, la conferma del divieto di spostamenti tra region ...