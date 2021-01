NFL – Dan Quinn a colloquio con i Cowboys

Leggi su sport.periodicodaily

(Di lunedì 11 gennaio 2021) I Dallassono al lavoro per ripartire e migliorare lo score con cui hanno schiuso la stagione. Il 6-10, con cui la franchigia del Texas ha terminato la regular season, è costato il posto al coordinatore della difesa Mike Nolan. Ora, il proprietario Jerry Jones è alla ricerca di nuovi membri per il suo staff, in particolare di allenatori capaci di migliorare le prestazioni difensive della squadra. Tra i candidati, in lizza per il posto di defensive coordinator, c’è anche l’ex head coach degli Atlanta Falcons Dan. Nuovo incarico in vista per Dan? Secondo quanto comunicato da Ian Rapoport, Dan, dopo aver passato diverse ore in zoom call con la dirigenza dei, starebbe volando verso Dallas, per avere più informazioni riguardo all’offerta. La squadra ha fatto dei ...