Napoli, “sciopero digitale” degli studenti del Liceo Fonseca contro la Dad (Di lunedì 11 gennaio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Gli studenti del Liceo Eleonora Pimentel Fonseca hanno deciso di non prendere parte alle lezioni svolte con la didattica a distanza (Dad). Uno sciopero digitale, spinto dalla volontà di manifestare contro lo strumento della Dad e la preoccupazione per l’incertezza per il rientro a scuola. “Noi studenti – spiega all’Ansa, Filippo, rappresentate d’Istituto – vorremo tornare a scuola il prima possibile perché la Dad è un sistema confusionario, che fornisce un apprendimento prevalentemente nozionistico, che non permette la socialità e lo sviluppo del pensiero critico che nasce dal confronto che si ha invece in classe ma allo stesso tempo siamo preoccupati perché dal Governo ma soprattutto dalla Regione Campania non sono ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 11 gennaio 2021) Tempo di lettura: 2 minuti– GlidelEleonora Pimentelhanno deciso di non prendere parte alle lezioni svolte con la didattica a distanza (Dad). Uno, spinto dalla volontà di manifestarelo strumento della Dad e la preoccupazione per l’incertezza per il rientro a scuola. “Noi– spiega all’Ansa, Filippo, rappresentate d’Istituto – vorremo tornare a scuola il prima possibile perché la Dad è un sistema confusionario, che fornisce un apprendimento prevalentemente nozionistico, che non permette la socialità e lo sviluppo del pensiero critico che nasce dal confronto che si ha invece in classe ma allo stesso tempo siamo preoccupati perché dal Governo ma soprattutto dalla Regione Campania non sono ...

infoitinterno : Napoli, al liceo Fonseca gli studenti fanno lo «sciopero della Dad» - EmanueleVuono : RT @corrmezzogiorno: #Napoli Liceo Fonseca, studenti fanno sciopero della Dad - corrmezzogiorno : #Napoli Liceo Fonseca, studenti fanno sciopero della Dad - FNSBlog : @grisou79 Oggi non guardo la partita perchésto in sciopero. Se vince, non ne guarderò nemmeno una di qui alla fine… - FNSBlog : Incredibile. Sto studiando una cosa che oggi alle 15 metterò in pratica: lo sciopero. (Se il Napoli vince non lo… -

Ultime Notizie dalla rete : Napoli sciopero Scuola, gli studenti del Fonseca in sciopero contro la didattica a distanza Il Mattino Napoli, al liceo Fonseca gli studenti fanno lo «sciopero della Dad»

Per protesta non si collegano con le lezioni a distanza: «Noi vogliamo la scuola in presenza, ma non se è a rischio contagio per inefficenze altrui» ...

Napoli, studenti del Liceo Fonseca ‘boicottano’ la Dad

Napoli, studenti del Liceo Fonseca ‘boicottano’ la Dad: “Basta lezioni dietro pc, ma rientro sia in sicurezza” A Napoli gli studenti del Liceo Fonseca hanno deciso di non ...

Per protesta non si collegano con le lezioni a distanza: «Noi vogliamo la scuola in presenza, ma non se è a rischio contagio per inefficenze altrui» ...Napoli, studenti del Liceo Fonseca ‘boicottano’ la Dad: “Basta lezioni dietro pc, ma rientro sia in sicurezza” A Napoli gli studenti del Liceo Fonseca hanno deciso di non ...