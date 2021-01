Milan, la scaramanzia di Matteo Salvini: “Lo scudetto se lo giocano Inter e Juventus, la squadra di Pioli non può vincerlo” (Di lunedì 11 gennaio 2021) Matteo Salvini, notoriamente tifoso del Milan, fa appello alla scaramanzia quando si parla di corsa alla conquista del titolo in Serie AIl leader del Carroccio ha parlato di calcio e lotta scudetto nel campionato di Serie A, ospite di GR Rai Parlamento. Durante il format "La politica nel pallone", il segretario della Lega, si appella alla scaramanzia nel commentare il momento magico che attraversa la sua squadra del cuore, il Milan di Stefano Pioli, attualmente primo in classifica, ma del quale, l'ex Ministro dell'Interno, già Vicepresidente del Consiglio, ha dichiarato :"Lo scudetto se lo giocano Inter e Juventus". Milan, ... Leggi su mediagol (Di lunedì 11 gennaio 2021), notoriamente tifoso del, fa appello allaquando si parla di corsa alla conquista del titolo in Serie AIl leader del Carroccio ha parlato di calcio e lottanel campionato di Serie A, ospite di GR Rai Parlamento. Durante il format "La politica nel pallone", il segretario della Lega, si appella allanel commentare il momento magico che attraversa la suadel cuore, ildi Stefano, attualmente primo in classifica, ma del quale, l'ex Ministro dell'no, già Vicepresidente del Consiglio, ha dichiarato :"Lose lo"., ...

