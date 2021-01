Mercedes - Wagener | L' Hyperscreen della EQS farà sembrare vecchie tutte le auto esistenti

Leggi su quattroruote

(Di lunedì 11 gennaio 2021) "Da un punto di vista di design, credo che l'idea stessa dello schermo sia rivoluzionaria. Prima d'ora non avevamo mai fatto una plancia interamente virtuale né interamente costituita da un unico cristallo. Per me rappresenta il punto di passaggio dal mondo fisico al mondo digitale, oltre che una finestra su quest'ultimo. Nessuno aveva mai tentato niente del genere prima d'ora e anche per questo l'leoggi". Non usa mezzi termini Gorden, direttore del design, quando parla dell'ultima incarnazione dell'Mbux, il sistema di interfaccia che sta segnando un'epoca, quella digitale, del costruttore di Stoccarda. Stella del Ces 2021. La nuova ...