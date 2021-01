Macchina agricola a prezzo conveniente | beffato un cittadino irpino

Leggi su anteprima24

(Di lunedì 11 gennaio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiI Carabinieri della Stazione di Montemarano hanno denunciato un 55enne della provincia di Brescia ritenuto responsabile del reato di truffa. A cadere nella sua trappola, un uomo del posto che, dovendo acquistare un trattore, veniva attratto da un’offerta oltremodopubblicata su un noto sito di annunci on-line: considerato l’ottimo, non esitava quindi a contattare l’inserzionista, sia per avere maggiori chiarimenti sul mezzo sia per ridurre al minimo il suo dubbio che potesse trattarsi di una truffa. Venivano così fornite dettagliate spiegazioni che conquistavano la fiducia dell’interessato il quale, ignaro del raggiro in cui sarebbe incappato, effettuava l’acquisto pagando 3mila euro mediante ricarica su carta prepagata. Ma, ricevuta la somma pattuita, il fittizio venditore ometteva la consegna della ...