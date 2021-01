Look da rientro invernali | 3 idee per voi

Leggi su dilei

(Di lunedì 11 gennaio 2021) Tutti già rientrati in ufficio? Che ne dite se cominciamo il 2021 con ilgiusto? Molti di noi saranno ancora in smartworking, ma non importa: iniziamo il nuovo anno con stile! Ho preparato per voi una miniselezione di outfit miei, che possono essere adatti a contesti lavorativi casual, in cui non è necessario un rigore assoluto. Ve li presento qui! Blazer Pinko, dolcevita Mila Schon, jeans HTC, occhiali Boss, borsa Nico Giani, scarpe Burberryda: il dolcevita Amo il dolcevita: è caldo e comodo e in un contesto di smartworking è l’ideale. Se temete che sia troppo povero, allora aggiungete una spilla XXL anche a forma di fiore, voluminosa e colorata. Vi darà il tocco in più! Vi raccomando sempre la scelta di materiali naturali, come la lana o il cachemire, anche rigenerati. Scaldano meglio ...