Lo ‘choc’ de Il Messaggero a scoppio ritardato

(Di lunedì 11 gennaio 2021) Chi, cosa, dove, quando e perché. Sono questi i primi cinque elementi che dovrebbero comparire all’inizio di un articolo di giornale. Una sintesi prima dell’approfondimento per consentire al lettore di avere una lettura contestualizzata della notizia che si sta dando. La regola delle ‘5 W giornalistiche’, però, si sta perdendo ogni giorno di più, traendo in confusione gli utenti che (in particolare sul web) si trovano spaesati. Questo preambolo serve per contestualizzare al meglio come sia stata trattata nel modo sbagliato la notizia «dell’ambulante strappa mascherina a una donna e la bacia a Stazione Termini». LEGGI ANCHE > Il titolo del Sole 24 Ore sull’omosessualità «sempre più tollerata» A trattare questo fatto di cronaca è Ilche, però, ha puntato tutto sul clickbait, spiegando solamente nel secondo paragrafo il ‘quando’. La vicenda è stata ripresa, ...