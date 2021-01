Leonardo, l’elicottero AW169 debutta in Messico e servirà Presidente Colombia (Di lunedì 11 gennaio 2021) (Teleborsa) – Leonardo ha annunciato l’ingresso dell’elicottero di nuova generazione AW169 sul mercato VIP/corporate messicano, a seguito di un ordine da parte di un operatore privato del Paese, e l’adozione dello stesso velivolo, in configurazione altamente personalizzata, per il trasporto del Presidente della Repubblica di Colombia e delle Forze Amate a partire dalla primavera quest’anno. Leonardo è da oltre 30 anni il costruttore di riferimento per operazioni VIP/corporate in Messico, mentre la fornitura di questo elicottero alla Forza Aerea Colombiana conferma il ruolo di leadership di Leonardo nel mercato mondiale degli elicotteri VIP bimotore, del quale detiene una quota del 40%, e accresce anche il successo del modello in tutta ... Leggi su quifinanza (Di lunedì 11 gennaio 2021) (Teleborsa) –ha annunciato l’ingresso deldi nuova generazionesul mercato VIP/corporate messicano, a seguito di un ordine da parte di un operatore privato del Paese, e l’adozione dello stesso velivolo, in configurazione altamente personalizzata, per il trasporto deldella Repubblica die delle Forze Amate a partire dalla primavera quest’anno.è da oltre 30 anni il costruttore di riferimento per operazioni VIP/corporate in, mentre la fornitura di questo elicottero alla Forza Aereana conferma il ruolo di leadership dinel mercato mondiale degli elicotteri VIP bimotore, del quale detiene una quota del 40%, e accresce anche il successo del modello in tutta ...

fisco24_info : Leonardo: l'Aw139 nuovo elicottero presidenziale in Colombia: In configurazione 'vvip' per il presidente della Repu… - fisco24_info : Leonardo: l'Aw139 nuovo elicottero presidenziale in Colombia: In configurazione 'vvip' per il presidente della Repu… - giornaleradiofm : Leonardo: l'Aw139 nuovo elicottero presidenziale in Colombia #Approfondimenti - BJLiguria : Leonardo fornisce l'elicottero presidenziale alla Colombia - - difesa_online : #Leonardo: l’#AW139 sarà il nuovo #elicottero #presidenziale della #Colombia -

Ultime Notizie dalla rete : Leonardo l’elicottero Leonardo, spinta degli ordini Profumo: non ci siamo fermati Corriere della Sera