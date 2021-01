Invictus Gaming sconfigge JDG alla LPL Spring Split 2021

Leggi su esports247

(Di lunedì 11 gennaio 2021)ha iniziatogrande la competizione Esport LPLndo i JDcon 2-0. Il top laner del JDG Zhang “Zoom” Xing-Ran si può dire che è stato pienamente tormentato da IG, insieme al jungler Seo “Kanavi” Jin-Hyeok. Anche il supporto di IG, Wang “Baolan” Liu-Yi, ha preso partemaggior parte degli scontri, abbandonando più volte la bot lane. Per quanto riguarda a mid lane invece, Shu “xiye” Han-Wei dei JDG ha mostrato una prestazione al quanto deludente contro Song “Rookie” Eui-Jin, che non è certo un avversario da poco. Rookie ha giocato un ruolo cruciale nella vittoria dominante di IG. Non ha subito morti, terminando i giochi con un record di 6/0/8 su Orianna e 5/0/14 su Zoe, e ha ...