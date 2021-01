Hades a breve su Xbox e subito sul Game Pass?

Leggi su eurogamer

(Di lunedì 11 gennaio 2021) Ne abbiamo parlato ampiamente nella nostra recensione e come se non bastasse lo abbiamo incluso tra I Giochi dell'Anno del 2020 appena conclusosi.è uno dei migliori titoli degli ultimi anni e un progetto che ha dimostrato ancora una volta la bravura artistica, creativa e profondamente eclettica di Supergiants. Oggi abbiamo potenziali buone notizie perché questo grande gioco potrebbe essere pronto a conquistare altre piattaforme. Ma spendiamo due parole per presentare questo: si tratta dell'ultimo progetto dei creatori di Bastion, Transistor e Pyre, un roguelite in cui la narrazione ha una profondità e complessità mai viste prima nel genere e che a livello diplay si presenta come un hack 'n' slash. Ogni aspetto è curato alla perfezione, potete starne certi. Attualmente questo apprezzatissimo ...