Governo | Bellanova | ' pronta a dimettermi | non tutto risolvibile con Recovery'

Roma, 11 gen. (Adnkronos) - pronta a dimettersi dal Governo? "Assolutamente sì e non e tutto risolvibile con il Recovery. A luglio anche gli altri partiti" di maggioranza avevano chiesto "un approfondimento programmatico, Conte si era impegnato, entro novembre, per un nuovo programma di Governo, ad oggi non abbiamo né l'uno ne l'altro". Così ospite di Skytg24 la ministra alle Politiche agricole Teresa Bellanova, capo delegazione di Iv al Governo.

