God of War 2 Ragnarok vedrà la presenza del doppiatore di Arthur Morgan in Red Dead Redemption 2? (Di lunedì 11 gennaio 2021) Dopo il suo annuncio lo scorso anno, di God of War: Ragnarok si sono perse le tracce. Continua il silenzio radio da parte dello studio di sviluppo, nonostante la sua uscita che è prevista per quest'anno. Tuttavia, sempre secondo alcune indiscrezioni trapelate in questi giorni, i giocatori potrebbero sentire una voce familiare all'interno del gioco, ovvero Roger Clark, il doppiatore di Arthur Morgan in Red Dead Redemption 2. Clark ha recentemente pubblicato uno screenshot di una pagina di annunci di lavoro sul sito Web di Sony Santa Monica Studio tramite una sua storia su Instagram. Ciò ha portato alcuni fan a credere che Clark potrebbe potenzialmente apparire nel sequel di God of War: Ragnarok. In particolare, alcuni fan ipotizzano che Clark potrebbe interpretare Thor ...

