È stato Harry Styles a scatenare la separazione di Olivia Wilde e Jason Sudeikis? (Di lunedì 11 gennaio 2021) La rottura tra Olivia Wilde e Jason Sudeikis, legati per sette anni e genitori di due bambini – Otis Alexander, 6 anni, e Daisy Josephine, 4 – è stata rivelata lo scorso novembre. La notizia che la trentaseienne Olivia abbia un nuovo fidanzato, il ventiseienne Harry Styles, è arrivata solo qualche giorno fa. Ma ora PageSix sostiene che sia stato proprio il cantante britannico a causare la fine della relazione tra i due attori.

Un insider ha svelato a «PageSix» che Olivia e Harry non si frequentano da poche settimane, «come credono tutti»: «Jason ha scoperto la relazione extraconiugale della moglie, lei lo ha lasciato, e ora ...

Harry e Meghan lasciano i social: «Troppo odio»

A quanto riporta il 'Sunday Times' i Duchi di Sussex sarebbero infatti rimasti delusi dall’'odio ricevuto in Rete', rinunciando all'uso delle piattaforme social anche per la loro organizzazione benefi ...

