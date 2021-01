Dayane Mello contro Stefania Orlando dopo la lite con Zorzi: “Lo manipola e lo sfrutta” (Di lunedì 11 gennaio 2021) Tommaso Zorzi al Grande Fratello Vip 5 ha litigato con Stefania Orlando a causa dei balli brasiliani durante la festa di sabato sera. Entrambi sono rimasti offesi dopo la litigata e per adesso non hanno intenzione di fare pace. Tommaso litiga con Stefania e si insospettisce: “Mi chiese di litigare per finta” Tommaso Zorzi al GF Vip 5 durante la serata brasiliana ha ballato con Dayane Mello scatenando le ire di Stefania Orlando, che si è detta delusa dall’amico del cuore, poichè la Mello non ha buoni rapporti con Stefania e si sarebbe aspettata più solidarietà da parte del 25enne. Tommaso, dal canto suo, è convinto di non aver sbagliato nulla, perchè con Dayane aveva ... Leggi su tutto.tv (Di lunedì 11 gennaio 2021) Tommasoal Grande Fratello Vip 5 ha litigato cona causa dei balli brasiliani durante la festa di sabato sera. Entrambi sono rimasti offesila litigata e per adesso non hanno intenzione di fare pace. Tommaso litiga cone si insospettisce: “Mi chiese di litigare per finta” Tommasoal GF Vip 5 durante la serata brasiliana ha ballato conscatenando le ire di, che si è detta delusa dall’amico del cuore, poichè lanon ha buoni rapporti cone si sarebbe aspettata più solidarietà da parte del 25enne. Tommaso, dal canto suo, è convinto di non aver sbagliato nulla, perchè conaveva ...

