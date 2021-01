Calciomercato Sambenedettese | sogno Schelotto | l’argentino ex Atalanta è un pupillo di Colantuono I dettagli

Leggi su mediagol

(Di lunedì 11 gennaio 2021) Dopo aver concluso l'esperienza in Inghilterra al Brighton, Ezequielsarebbe vicino a un clamoroso ritorno in Italia.Lega Pro, via alla collaborazione tra lae l’Estudiantes: il commento e l’augurio di GhirelliL'esterno italo-argentino, che già in passato aveva vestito le maglie tra le tante di Cesena, Catania e, starebbe trattando con laper rinforzare la squadra impegnata nel girone B della Serie C.A confermare le indiscrezioni di queste ultime ore è stato direttamente il presidente della società marchigiana, Domenico Serafino, che ha parlato ai microfoni di Scienziati nel pallone: "C’è una trattativa, stiamo parlando con il giocatore. E’ chiaro che finché non c’è una firma sul contratto non posso confermare o fare promesse, ma effettivamente stiamo trattando con lui ...