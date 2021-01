Basta struccarsi per evitare un' aggressione | lo spot cinese è agghiacciante

Leggi su it.mashable

(Di lunedì 11 gennaio 2021) Criticata dagli utenti social, la società PureCotton ha rimosso da internet il video pubblicitario Rimuovere il trucco dal viso per fare scappare l'aggressore alle spalle. Così un’aziendaPureCotton ha pubblicizzato in un video l'utilizzo delle loro salviettine struccanti. Sui social però non è passato inosservato il messaggio di accusa rivolto alle vittime di violenza e in molti …