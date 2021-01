Armie Hammer è un cannibale? I messaggi shock scatenano i social (Di lunedì 11 gennaio 2021) Armie Hammer è stato accusato di essere un cannibale per via di alcuni messaggi, e la platea dei social è divisa tra chi ci crede e chi no: ecco cosa è successo. Armie Hammer sarebbe un cannibale secondo il popolo di Twitter, rimasto impressionato da una serie di messaggi shock diffusi da una sedicente ex conquista dell'attore di Chiamami col tuo nome. La notizia potrebbe essere di quelle che strappano un sorriso fin dalla prima riga e invece ci sono migliaia di persone che hanno creduto davvero che Armie Hammer, dismessi i panni da divo di Hollywood, possa trasformarsi, nella vita privata, in Hannibal Lecter. La ragione? Una donna ha diffuso via social alcuni ... Leggi su movieplayer (Di lunedì 11 gennaio 2021)è stato accusato di essere unper via di alcuni, e la platea deiè divisa tra chi ci crede e chi no: ecco cosa è successo.sarebbe unsecondo il popolo di Twitter, rimasto impressionato da una serie didiffusi da una sedicente ex conquista dell'attore di Chiamami col tuo nome. La notizia potrebbe essere di quelle che strappano un sorriso fin dalla prima riga e invece ci sono migliaia di persone che hanno creduto davvero che, dismessi i panni da divo di Hollywood, possa trasformarsi, nella vita privata, in Hannibal Lecter. La ragione? Una donna ha diffuso viaalcuni ...

_LuigiJMC : RT @Dulafive: Se il sir Anthony Hopkins fosse davvero cannibale come il dr. Lecter mi farei mangiare molto volentieri, da Armie Hammer manc… - khaleesishug : RT @f__omo: Armie Hammer presenta la sua ragazza a Timothée Chalamet dopo le riprese di CMBYN - artenigmatica : RT @imgtomlinson: -luis lime & barry crump -armie hammer cannibale -domani zayn compie 28 anni -michael clifford si sposa -il 15 esce nobod… - yaenneferx : Armie Hammer sta sul culo pure a me, ma ragazzi quegli screen sono pure troppo pixelati per essere veri vi prego - GretaMartirado2 : RT @giod_04: Io che stamattina entro su twitter e trovo in tendenza Armie Hammer per presunto cannibalismo, Michael Clifford che si sposa,… -