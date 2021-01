MatteoMarchini5 : Volete continuare ad usare Whatsapp? Accettare i nuovi termini di servizio è obbligatorio - mrtotalitarismo : Provo imbarazzo per l'antifascismo digitale italiano: negli Stati Uniti sono riusciti a far sparire #Trump mentre n… - la_kuzzo : @colvieux @GGabbuti @fabriziobarca @rodriguez_pose @FilBarbera @giovcarrosio @MorelliSal @DD_Forum L’ho spiegato be… - uselesscuntpig : RT @DeaMorgana_: Buon Natale merde ?????? Chi ancora non mi ha fatto un regalo, cosa aspettate?! Volete continuare ad essere soltanto inutili… - FranFerrante : RT @Andrea68S: Purtroppo tutto questo passa troppo sotto silenzio. Invece di parlare di @meb pensiamo a chi sta in mezzo ai #boschi nella #… -

Ultime Notizie dalla rete : Volete continuare

Il Fatto Quotidiano

Così in un'intervista a 'Repubblica' il leader di Italia Viva Matteo Renzi.I numeri per sostituire Italia viva in Senato non ci sono? Evidentemente è già convinto di avere i voti in Aula, forse di For ...Insinua che Conte abbia un accordo con Berlusconi per avere i voti garantiti in Parlamento, perché è “troppo sereno”. Ribadisce l’attacco all’immobilismo del governo – “Conte si sbrighi, non intendiam ...