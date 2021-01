Vaccino, in Campania esaurite tutte le dosi inviate alla Regione (Di domenica 10 gennaio 2021) NAPOLI – “Ancora nella giornata di ieri la Campania ha raggiunto, con il 90%, la percentuale più alta d’Italia nella somministrazione dei vaccini. Oggi in tutte le aziende sanitarie si esauriscono le dosi consegnate alla nostra regione. Questa sera le aziende si fermano per mancanza di vaccini. E’ questo l’esito di una distribuzione fatta in modo sperequato nei giorni scorsi“. Cosi’ in una dichiarazione il Presidente della Regione, Vincenzo De Luca. Leggi su dire (Di domenica 10 gennaio 2021) NAPOLI – “Ancora nella giornata di ieri la Campania ha raggiunto, con il 90%, la percentuale più alta d’Italia nella somministrazione dei vaccini. Oggi in tutte le aziende sanitarie si esauriscono le dosi consegnate alla nostra regione. Questa sera le aziende si fermano per mancanza di vaccini. E’ questo l’esito di una distribuzione fatta in modo sperequato nei giorni scorsi“. Cosi’ in una dichiarazione il Presidente della Regione, Vincenzo De Luca.

