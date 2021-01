Uomini e Donne, Gemma Galgani abbandona il programma? Ecco cosa è successo (Di domenica 10 gennaio 2021) Dopo il ritorno della trasmissione di Maria De Filippi dalla pausa natalizia, alcune voci stanno agitando i telespettatori di Uomini e Donne. Sono tanti infatti a temere che Gemma Galgani, volto noto del programma, possa decidere di abbandonare il dating show. Le ipotesi sarebbe scaturite dalle ultime anticipazioni di U&D che sembrerebbero riservare per la … L'articolo proviene da Velvet Gossip. Leggi su velvetgossip (Di domenica 10 gennaio 2021) Dopo il ritorno della trasmissione di Maria De Filippi dalla pausa natalizia, alcune voci stanno agitando i telespettatori di. Sono tanti infatti a temere che, volto noto del, possa decidere dire il dating show. Le ipotesi sarebbe scaturite dalle ultime anticipazioni di U&D che sembrerebbero riservare per la … L'articolo proviene da Velvet Gossip.

Agenzia_Ansa : #Covid superato in Italia il mezzo milione di vaccinati. Hanno ricevuto il la cura 310.465 donne e 191.218 uomini… - amnestyitalia : Oggi si apre la call per partecipare a “Free Patrick Zaki, prisoner of conscience”, edizione speciale del concorso… - TeresaBellanova : Perché le donne, alla prova degli eventi e dei fatti, sono obbligate a dare ragione della loro autonomia di giudizi… - COVIDbot_ITA : RT @RegioneLazio: Alle ore 12 hanno superato quota 66 mila le vaccinazioni somministrate nel Lazio. Le dosi somministrate sono esattamente… - liberobatt : RT @marziogmian: La storia della svedese Caroline Farberger, primo ceo al mondo a diventare donna. 'Nel mondo del lavoro gli uomini giocano… -