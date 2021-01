Udinese, tensione dopo la sconfitta: decisione drastica della società (Di domenica 10 gennaio 2021) In casa Udinese si respira un clima molto teso dopo la sconfitta contro il Napoli, ed ecco arrivare la decisione drastica della società bianconera. Una sconfitta cocente, quella subita dall’Udinese tra le mura amiche contro il Napoli di Gattuso. Nel finale la rete di Bakayoko ha lanciato gli azzurri verso il successo, dopo un match Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di domenica 10 gennaio 2021) In casasi respira un clima molto tesolacontro il Napoli, ed ecco arrivare labianconera. Unacocente, quella subita dall’tra le mura amiche contro il Napoli di Gattuso. Nel finale la rete di Bakayoko ha lanciato gli azzurri verso il successo,un match Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le NotizieSerie A.

criptor_38 : essere in tensione per. Un Juve-Udinese la dice lunga sul livello scarso raggiunto da questa squadra e che quindi viene trasmesso ai tifosi - Paraticismylife : RT @il_farmacista: Arrivo a Juve-Udinese con la stessa tensione di una partita di Champions contro il Real. E questo dice tutto, credo. - il_farmacista : Arrivo a Juve-Udinese con la stessa tensione di una partita di Champions contro il Real. E questo dice tutto, credo. - G_Agozzino : Per me stasera faremo cagare come al solito: Udinese che prende le misure, riparte in contropiede, golletto sul sol… -