Trovato in possesso di cocaina, fermato 31enne pusher (Di domenica 10 gennaio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoSalerno – Sono scattate le manette, questa notte, per G. P., paganese classe 1988 ma residente a Salerno, arrestato in via Marchiafava dagli agenti di polizia. Il fermo è scattato per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio, in seguito a un controllo effettuato a bordo della autovettura del giovane. Già noto per precedenti di spaccio di sostanze stupefacenti, G. P. è stato Trovato in possesso di sette dosi di cocaina, riposte in un contenitore di plastica e occultate nelle parti intime. All’interno dei veicolo, inoltre, erano presenti un bilancino di precisione, 1.321,50 euro in banconote di piccolo taglio e un telefono cellulare. In seguito all’arresto, l’autorità Giudiziaria ha disposto gli arresti domiciliari per il 31enne in attesa della convalida del gip. L'articolo ... Leggi su anteprima24 (Di domenica 10 gennaio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoSalerno – Sono scattate le manette, questa notte, per G. P., paganese classe 1988 ma residente a Salerno, arrestato in via Marchiafava dagli agenti di polizia. Il fermo è scattato per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio, in seguito a un controllo effettuato a bordo della autovettura del giovane. Già noto per precedenti di spaccio di sostanze stupefacenti, G. P. è statoindi sette dosi di, riposte in un contenitore di plastica e occultate nelle parti intime. All’interno dei veicolo, inoltre, erano presenti un bilancino di precisione, 1.321,50 euro in banconote di piccolo taglio e un telefono cellulare. In seguito all’arresto, l’autorità Giudiziaria ha disposto gli arresti domiciliari per ilin attesa della convalida del gip. L'articolo ...

